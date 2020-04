Kostenloser Onlinezugang

Viernheim.Ab sofort bietet die Stadtbibliothek einen dreimonatigen kostenlosen Zugang für alle Viernheimer Bürger an. Mit diesem Zugang können alle digitalen Angebote genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehört nicht nur die sogenannte Onleihe mit rund 96 000 E-Books in großer Themenvielfalt. Der Musikdienst Freegal Music bietet zudem eine Million Alben mit über 15 Millionen Songs aus mehr als 200 Genres. Drei Stunden Streaming pro Tag inklusive drei Downloads pro Woche sind möglich. Zusätzlich gibt es Musikvideos und Hörbücher für die Nutzer.

Themen für Schüler

Ferner umfassen die digitalen Angebote der Stadtbücherei auch den Pressreader mit Zugang zu mehr als 6000 Zeitungen aus 100 Ländern sowie die Lexikon-Datenbank von Brockhaus. Über den Bereich Schulthemen werden hier Informationen aus dem Jugendlexikon für Schule und Unterricht zusammengefasst und leicht zugänglich gemacht, schreibt die Stadtbibliothek weiter in der Mitteilung. Eine Anmeldung zum Onlinezugang ist unter stadtbuecherei.viernheim.de möglich. Alternativ kann eine E-Mail mit Angaben zu Name, Anschrift und Geburtsdatum an stadtbuecherei@viernheim.de geschickt werden. Nach Einrichtung des Zugangs erfolgt eine Antwort mit den Zugangsdaten. Wer schon einen Bibliotheksausweis hat, kann das kostenlose Angebot direkt nutzen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.04.2020