Krabbelgruppe hat Plätze frei

Viernheim.Die Krabbelgruppe der Pfarrei Johannes XXIII. trifft sich in zweiwöchigem Abstand immer freitags, jeweils von 10 bis 11.15 Uhr, im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche. Während die Kleinen im Alter von Null bis drei Jahren erste Kontakte knüpfen, haben die „Großen“ Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen. Die nächsten Treffen sind heute und am 15. Februar. Am Freitag, 1. März, ist die Faschingsparty für die Kleinsten von 10 bis 11.15 Uhr im Pfarr- und Jugendheim. Neue Kinder sind mit ihren Eltern oder Großeltern in der Krabbelgruppe jederzeit willkommen. Ansprechpartnerinnen für die Krabbelgruppe „Johannesbärchen“ sind Theresa Rödlmeier und Hedi Fieseler, Telefon 06204/754 57, E-Mail: johannesbaerchen@gmx.de red

