Kränze schnell ausverkauft

VIERNHEIM.Große und kleine Kränze, mit klassisch roten Kerzen oder ganz modern in schwarz-silber, geschmückt mit Schleifchen und Engelshaar, mit glitzernden Kugeln und Rehen: Beim Bastelkreisbasar der Pfarrei Johannes XXIII. sind die liebevoll dekorierten Adventskränze und -gestecke wie immer ein Verkaufshit. Schon in den ersten Minuten, nachdem sich die Türen zum Pfarr- und Jugendheim geöffnet haben, sind die meisten Kränze verkauft.

Aber auch die neuen Angebote gehen gut weg – große Engel mit weißleuchtenden Körpern, die beleuchteten Bilderrahmen mit den winterlichen Motiven oder die Wichtel und Tannenbäume aus Holz. Außerdem werden verzierte Kerzen und Karten angeboten, genähte Taschen und gestrickte Schals. Es gibt selbstgekochte Marmeladen, hausgemachten Likör und frisches Weihnachtsgebäck.

In den vergangenen Wochen haben die Frauen der Gemeinde Johannes XXIII. bei den wöchentlichen Treffen, im heimischen Wohnzimmer oder in der Küche gehämmert, gesägt, gebastelt, gestrickt, gestickt, gehäkelt, genäht, gekocht und gebacken. „Der Erlös aus dem Basar geht wie immer zunächst in unsere Kasse“, erzählt Brigitte Winkler vom Bastelkreis. Dieses Geld wird gespendet, wenn es für karitative Zwecke oder für die Projekte der Pfarrei Johannes XXIII. gebraucht wird. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018