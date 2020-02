Krankenwagen soll Eselskarren ersetzen

Viernheim.Die Vorstandsmitglieder von Focus hatten allen Grund zur Freude. Bei der Aktion „Weihnachtspäckchen“ kamen innerhalb von zwei Monaten 37 618 Euro zusammen. Der Afrikaverein stellte damit einen neuen Spendenrekord bei seinen Aktionen auf. Die Finanzierung des Krankenwagens für die Partnerregion Silly ist damit gesichert. „Das ist ein sensationeller Zwischenstand, mit dem wir im Traum nicht gerechnet hätten. Ein herzliches Dankeschön geht an die Viernheimer und die auswärtigen Unterstützer“, sagte Focus-Vorsitzender Klaus Hofmann bei einem Pressegespräch.

Damit wurde in Viernheim die Basis geschaffen, um schwer kranken Menschen in Burkina Faso einen schnellen und sicheren Transport ins nächstgelegene Krankenhaus zu ermöglichen. „Bisher mussten die Patienten mit Eselskarren oder auf dem Moped über bis zu 80 Kilometer in ein Hospital gefahren werden“, berichtete Vorstandsmitglied Wolfgang Pachner. Auf den mit Schlaglöchern übersäten Wegen sei das ein „zeitraubendes und schmerzhaftes Unterfangen“. Unterwegs seien auch immer wieder Menschen verstorben.

Die Idee, einen Krankenwagen anzuschaffen, hatte eine Hebamme in Silly, nachdem eine schwangere Frau und deren ungeborenes Kind auf der abenteuerlichen Fahrt in ein Krankenhaus verstorben waren. „Diese Anregung haben wir natürlich aufgegriffen und im Vorstand schnell ein Projekt daraus gemacht“, betonte Pachner.

Die Verantwortlichen von Focus informierten sich zunächst über die Rahmenbedingungen für die Anschaffung eines geländetauglichen Fahrzeugs. „Ein Krankenwagen mit spartanischer Ausstattung würde mindestens 35 000 Euro kosten. Im laufenden Betrieb kommen aber auch die Unterhaltung und der Fahrer hinzu“, berichtete Wolfgang Pachner. Derzeit laufen Gespräche mit einer österreichischen Hilfsorganisation, die auch Krankenwagen nach Burkina Faso liefern lässt und dort vertreibt. Auch der Gemeinderat in Silly hat sich laut Focus Gedanken über das Projekt gemacht und die Einführung einer sogenannten Nutzungskarte vorgeschlagen. „Dabei geht es darum, dass jeder Mitbürger, Erwachsene und auch die Kinder einen Solidarbeitrag von einem Euro im Jahr leisten und dann kostenlose Transporte in Anspruch nehmen können. Wer sich daran nicht beteiligt, muss bis zu 40 Euro zahlen“, erläuterte Klaus Hofmann, der bei den Burkinabe allerdings noch Aufklärungsbedarf in Sachen Vorsorgeversicherung sieht. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.02.2020