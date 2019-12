Kreativ am Spinnrad

Viernheim.Das Viernheimer Museum bietet im Januar gleich zwei neue Projekte an: In der Textilwerkstatt sowie im Einsteigerkurs Filzen können die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

In der Textilwerkstatt kann das Weben an unterschiedlichen Geräten kennengelernt werden. An kleineren Rahmen und an einem Profi Hochwebstuhl werden die Techniken der Bildweberei erarbeitet. Ein Musterwebstuhl mit verschiedenen Stoffen steht zum Ausprobieren zur Verfügung. Wer möchte, kann außerdem das Handspinnen an modernen Spinnrädern erlernen.

Eigene Geräte oder Materialien können mitgebracht werden. Die Kursleiterin Karin Bundschuh freue sich auf kreative Stunden, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs findet an insgesamt vier Terminen statt, wöchentlich immer donnerstags ab dem 16. Januar von 18.30 bis 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 40 Euro.

Wasser und Seife

Filzen ist eine vielseitige Technik, bei der aus Merinowolle, heißem Wasser und Seife die unterschiedlichsten Dinge entstehen. In dem Einsteigerkurs haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Nassfilzen von Grund auf zu lernen. Zudem sind Techniken wie Flächen- oder Hohlformfilzen sowie das Verzieren mit Nadelfilztechnik Inhalt des Kurses. Das Material wird nach Verbrauch direkt mit der Kursleiterin Barbara Sendler abgerechnet, schreibt das Museum in der Ankündigung. Der Kurs findet am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 17 Uhr statt und kostet 30 Euro zuzüglich einem Materialbeitrag. red

