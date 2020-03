Kreativ auf den Spuren der Römer

Viernheim.Aus mehreren Hundert bunten Teilen greift Gerda Junge einzelne heraus und legt sie in ihren Pflanzenuntersetzer. Mit Glas- und Keramiksplittern dekoriert die 76-Jährige nach und nach das Tongefäß. Später setzt sie es, nach dem Kleben, Trocknen und Verfugen, auf einen Kübel. So entsteht eine Vogeltränke im „römischen“ Stil. Junge ist eine der Teilnehmerinnen, die sich an diesem Nachmittag für

...