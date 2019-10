Kreativ mit Gips und Kelle

Viernheim.Sie gehören zu den Besten ihres Fachs, sind aber bis zum Gesellenbrief ganz unterschiedliche Wege gegangen: Stephan Kempf und Reza Musavi haben in Viernheim ihre Ausbildung zum Stuckateur mit Bestnoten bestanden.

Stephan Kempf ist mit Gips, Kelle, Metermaß und Stuckschablone aufgewachsen, der Vater hat einen eigenen Betrieb. Seine Ausbildung machte der Viernheimer aber bei der Firma von Edmund Scheidel. Genauso wie sein Azubi-Kollege Reza Musavi.

Den Gesellenbrief hat Reza Musavi jetzt mit 34 Jahren erhalten – dabei arbeitet er schon lange in seinem Beruf. Er stammt aus Afghanistan und lebte lange im Iran, wo er als Stuckateur tätig war. Nach seiner Flucht nach Deutschland vor knapp vier Jahren musste er einen Ausbildungsplatz vorweisen, um das Aufenthaltsrecht zu bekommen. „Wir hatten ihn kennengerlernt und wollten ihm eine Chance geben“, berichtet Ausbilder Peter Scheidel, weshalb die Firma den talentierten Handwerker für eine verkürzte Ausbildung eingestellt hat. „Bei den praktischen Aufgaben in der Berufsschule hat ihm keiner etwas vormachen können“, bestätigt Stephan Kempf anerkennend.

Sprachprobleme im Unterricht

Im theoretischen Teil gab es allerdings anfangs Probleme: „Ich hatte Schwierigkeiten im Unterricht, weil ich nicht alles verstanden habe, ich hatte da erst drei Monate einen Deutsch-Kurs besucht“, erzählt Reza Musavi, und ergänzt, dass er stets viel Unterstützung erhalten habe. Heute gibt es keine Sprachbarrieren mehr, die Verständigung mit den Chefs und mit seinen Kollegen klappe hervorragend.

Auch in Zukunft arbeiten die zwei Gesellen weiter in der Firma von Edmund Scheidel. Anders als Stephan Kempf peilt Reza Musavi allerdings vorerst keinen Meisterbrief an. Bevor Kempf erneut die Schulbank drückt, hat der 21-Jährige jedoch noch ein anderes Ziel: die Nationalmannschaft der Stuckateure. Mit der Initiative fördert das Stuckateurhandwerk seine besten Nachwuchskräfte. Besonders begabte und engagierte junge Gesellen erhalten dabei die Chance, sich intensiv in ihrem Beruf weiterzubilden. Entscheidend für die Aufnahme ins Nationalteam ist das handwerkliche Können der Jung-Gesellen, das sie bei Auswahlwettkämpfen unter Beweis stellen müssen.

Stephan Kempf fährt dazu am 24. Oktober nach Bühl. Er ist gespannt, vor welche Aufgabe die jungen Stuckateure gestellt werden – denn es gilt, in vorgegebener Zeit eine praktische Arbeit eigenständig herzustellen. „Es könnte sein, dass wir eine Wand frei gestalten müssen“, sagt er. Darin hat Stephan Kempf schon Übung: Kürzlich landete er beim Leistungswettbewerb des Landes Hessen auf dem zweiten Platz. Wer bei dem Auswahlverfahren zu den Besten gehört, schafft es ins Nationalteam, für das dann die Teilnahme an den „EuroSkills“ und „WorldSkills“, den beruflichen Welt- und Europameisterschaften, winkt. Stephan Kempf geht optimistisch und ambitioniert in den Vergleich mit den anderen Stuckateuren: „Ich will Deutschland gut vertreten.“

