Sabine Schramek zeigte sich hoch erfreut, dass die Workshops des Vereins von immer mehr Kunden und Interessenten besucht werden. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich etwa die Kinder-Workshops, bei denen der Nachwuchs unter Anleitung der Hobbykünstler eigene Kunstwerke basteln können. Wichtig sei ihr auch, dass durch die Tätigkeit des Vereins alte Handwerkskünste wie zum Beispiel das Klöppeln bewahrt würden.

Laut dem Bericht der Kassenwartin Ursula Rettenbacher ist der Verein finanziell gut aufgestellt, so dass der einstimmigen Entlastung der Kassenwartin und des Gesamtvorstandes nichts mehr im Wege stand. Auch die anstehenden Wahlen der Vorstandsmitglieder für die nächsten zwei Jahre wurden zügig abgewickelt. In offener Abstimmung wurden Sabine Schramek (Erste Vorsitzende), Petra Kadel (Zweite Vorsitzende, Ursula Rettenbacher (Kassenwartin) und Petra Wenger (Schriftführerin) ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt.

Besonders ging Sabine Schramek bei ihrem Rechenschaftsbericht auf die Märkte und die dort durchgeführten Vorführungen ein. Unter anderem nannte sie den Ostermarkt im Viernheimer Bürgerhaus, „Makers Fair“ in Bensheim und das Siedlerfest, bei dem der Verein mit vier Workshop-Ständen vertreten war. Darüber hinaus fanden regelmäßige Treffen im Café Kempf und ein Ausflug nach Ladenburg mit Stadtführung und anschließendem Minigolfturnier statt.

Auftritt beim Stadtfest geplant

Im laufenden Jahr wollen sich die Hobbykünstler zusätzlich zu den bisherigen Auftritten am Viernheimer Stadtfest, 9. und 10. Juni, und am Heddesheimer Weihnachtsmarkt, 30. November bis 2. Dezember, beteiligen. Der Ausflug soll die Mitglieder in den Heidelberger Zoo führen, mit einem gemütlichen Ausklang im Weinheimer Brauhaus. Zur weiteren Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit will Norbert Roschauer ein Video drehen, das die Arbeit des Vereins bei den Märkten und den Workshops darstellt. Es soll später im Internet abrufbar sein.

Das Hobby hochzuhalten, es zu bewahren und weiterzugeben, sieht Sabine Schramek als kulturelle Aufgabe. Zusammenfassend sagte die Vorsitzende: „Wir verbessern uns als Verein stetig. Über Werbung, die Zusammenarbeit mit den umliegenden Ortschaften, den Auftritt bei Facebook und die Kooperation mit anderen Vereinen kam es zu der stetigen Steigerung des Bekanntheitsgrades. Jeder ist mit seinem Hobby bei uns herzlich willkommen.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.03.2018