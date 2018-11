Kreatives und Leckereien

Viernheim.Es weihnachtet bereits in den Bastelstuben des FK Yaa Soma, denn am Freitag, 23. November, wird von 17 bis 20 Uhr das romantisches Hoffest in der Steinstraße 21 gefeiert. Seit Jahren sind die Erlöse für die Projekte mit Schulkindern in Burkina Faso gedacht.

Auch in diesem Jahr gibt es Waffeln, Glühwein und Kürbissuppe für die Besucher. Für das musikalische Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. Holzartikel, Engel, Gestecke, Gebäck, Adventskalender, Elche, Marmeladen, Karten, Taschen und vieles mehr verwandeln die Scheune in eine Weihnachtsbude. „Wir stellen alles selbst her und haben dabei viel Unterstützung von Freunden“, betonen die Yaa Soma Frauen. „Alle machen das gerne und sind mit viel Freude dabei!“ Viele Viernheimer haben auch die Gelegenheit genutzt, im Rahmen des Freiwilligentages Kunstgegenstände für Yaa Soma herzustellen.

Geld für Schulprojekte

Die kreativen Frauen von Yaa Soma hoffen auf regen Besuch beim romantischen Hoffest mit dessen Erlös neue Projekte an Dorfschulen in Burkina Faso finanziert werden können. Diese werden wie immer parallel von burkinischer und Viernheimer Seite begleitet. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018