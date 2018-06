Kreativität auf der Leinwand

Anzeige

Gerne hatten auch Bürgermeister Matthisa Baaß und Lars Brechtel von der Stadt Jugendförderung die Einladung zu der Viernheimer Premiere von „Boat Camp“ und „NIO“ ( „Now im Out“) angenommen. Nach der Pause gab es dann noch als Zugabe den Film „The Making of Boat Camp“, in der in Slap-Stick-Manier die Geschichte der viertägigen Dreharbeit von „Boat Camp“ auf dem Motorsegler erzählt wurde.

Selbstbewusstsein stärken

In der abschließenden Fragerunde berichtete die Gruppe von dem großen Zusammenhalt und den entstandenen Freundschaften innerhalb der Gruppe. Die Arbeit vor und hinter der Kamera sei hervorragend geeignet, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Von Jahr zu Jahr hätten sie sich auch schauspielerisch verbessert. Langsam entstehe aus freien Improvisationen ein richtiger Spielfluss; gut, dass man da nicht so eng an das Drehbuch gebunden ist. Ihre Filme verstehen sie teils als gesellschaftskritisch, aber werden einfach auch nur aus Spaß an der Freude gedreht. Jasmin Lammer möchte sogar ihr Hobby zum Beruf machen. Sie studiert das Fach „Mediengestaltung“ an der Universität.

Die Gruppe besteht zu 100 Prozent aus reinen Amateuren, die sich selbst finanzieren und mit eigenem Equipment ihre Filme produzieren und auch eigenständig die Werbemittel für ihre „Filmfestivals“ erstellen. Jetzt beginnt erst eine Phase des erweiterten Brainstorming, bei dem nicht nur über neue Projekte, sondern auch über neue Kooperationspartner nachgedacht werden soll. Wir können auf die neuen Filme des „gerahmten Chaos“ also gespannt sein. kos

