Kreativität freien Lauf lassen

Viernheim.Seit etwas über einem Jahr wird im AWO-Familienzentrum in der Kirschenstraße ein Nähprojekt für Kindergarten- und Hortkinder angeboten, das von einer nähbegeisterten Kindergarten- und Hortmutter betreut wird. Tanja Weikert hatte dafür im Vorfeld ein Konzept erstellt, um das Nähprojekt in der Einrichtung umzusetzen. Mit Unterstützung von Sponsoren konnten sieben kindgerechte Nähmaschinen sowie erste Materialien angeschafft werden.

Das Projekt richtete sich anfangs an Kindergartenkinder ab vier Jahren und ihre Eltern oder Großeltern. Da die Arbeit an der Nähmaschine auch einige Gefahren birgt, ist gerade bei den Kleinen eine 1:1-Betreuung notwendig. An immer drei aufeinanderfolgenden Terminen nähen die Kinder ein Stück, welches sie dann mit nach Hause nehmen können. Das Projekt wurde von Anfang an sehr gut angenommen und ist regelmäßig weit im Voraus ausgebucht. Mittlerweile nähen auch die Schulkinder der ersten bis vierten Klasse. Sie werden von ehrenamtlichen Helfern betreut. Auffallend ist, dass Nähen keinesfalls ein Mädchenprojekt ist – der Anteil an Jungs hält sich nahezu die Waage.

Grundkenntnisse vermitteln

Beim Nähprojekt selbst geht es nicht nur darum, möglichst schnell sein fertiges Produkt in den Händen zu halten. Die Kinder bekommen die Grundkenntnisse vermittelt, machen verschiedene Übungen und gelangen so zum Ergebnis. Oft können bereits nach der ersten Einweisung Kinder anderen Kindern die Maschine erklären. Interesse und auch Verständnis sind bei den Kleinen erstaunlich groß.

Feinmotorik fördern

„Am Anfang war es gar nicht so einfach. Was für mich an der Maschine selbstverständlich war, sollte nun kindgerecht und interessant vermittelt und nichts vergessen werden. So habe ich meine ersten Kurse immer wieder zu Hause durchgeübt, bis ich schließlich mein Konzept so hatte, wie es heute umgesetzt wird“, sagt Weikert. Die Mühe hat sich gelohnt. Spielerisch und abwechslungsreich gestaltet, schaffen die Kinder zwei Stunden am Stück interessiert zu bleiben. Ganz nebenbei werden auch Feinmotorik und Kreativität gefördert. Jeder Teilnehmer sucht seine Stoffe selbst aus, ordnet sie an und kein fertiges Stück gleicht am Ende dem anderen. Auch geduldig zu bleiben und verstehen zu lernen, dass ein schönes Ergebnis eine gewisse Mühe und Ausdauer erfordert, und nicht am ersten Termin fertig ist, ist gerade für die Kleinen eine große Herausforderung. Voller Stolz wurden so bereits Bettschlangen, Kissen und Teddybären von den Kindern nach Hause getragen.

Im Hort, bei den Schulkindern, wird noch mehr Wert auf eigene Entwicklung gelegt. Während bei den Kindergartenkindern genau geplant und vorbereitet wird, was umsetzbar und möglich ist, werden die Größeren in die Planung einbezogen und dürfen mitentscheiden, was genäht werden soll. Auch während des Kurses ist viel Eigenleistung gefragt. Es sind beispielsweise Kissen entstanden, die von den Kindern komplett allein gestaltet wurden. Zuerst auf Papier, dann als Applikation auf den Stoff genäht. Vom eigenen Namen über Einhörner, Mickey Maus, Elefanten bis hin zum YouTube Play- Zeichen war alles dabei. Mittlerweile gibt es Schulkinder, die nur noch wenig Betreuung benötigen. Einige besitzen sogar schon eine eigene Maschine zu Hause. So wurden nach den Sommerferien in jedem Kindergartenkurs ein bis zwei Plätze an Hortkinder vergeben. Das altersübergreifende Konzept hat den Vorteil, dass sich Kenntnisse bei den Schulkindern festigen und den positiven Nebeneffekt, dass diese auch den Kindergartenkindern helfen.

Kinder mit Begeisterung dabei

Weikert hat ihr eigenes kleines Label für Kindermode, doch vielmehr Spaß als Zuhause zu nähen, macht ihr die Arbeit mit den Kindern. „Es ist einfach toll, zu sehen, wie viel Freude sie beim Nähen haben, wie verschieden ihre Ideen sind und wie stolz sie sind, wenn sie ihre Sachen fertig in den Händen halten.“ Und die Kinder des AWO-Familienzentrums sind von ihren Kursen begeistert. Im Rahmen des Familienzentrums sollen langfristig auch über das Jahr verteilt einige Wochenendworkshops angeboten werden, um auch Kindern von außerhalb die Möglichkeit zu geben, an einem Nähprojekt teilzunehmen.

Gerne werden immer engagierte Freiwillige gesucht, die Lust haben, sich in diesem Projekt mit zu engagieren. Nähkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Das AWO-Familienzentrum freut sich jederzeit über einen Anruf unter der Telefonnummer 06204/60 25 41. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018