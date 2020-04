Kreis gibt Kapazität bekannt

Viernheim.In die Bekämpfung des Coronavirus ist auch das St-Josef-Krankenhaus eingebunden. Wie die Verwaltung des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung schreibt, verfügt die Klinik, wenn man die Notbetten mitzählt, über acht Intensivbetten. Drei davon sind mit einem Beatmungsgerät ausgestattet. Daneben stehen 96 normale Betten zur Verfügung.

Bisher hatten auf Anfrage weder das St.-Josef-Krankenhaus noch die Kreisverwaltung Informationen zu den in Viernheim vorhandenen Kapazitäten herausgegeben. In gleicher Weise wurde auch bei den anderen Krankenhäusern im Kreis Bergstraße verfahren. „Die Befürchtung war, dass die Bürger nur auf die Kapazitäten vor Ort schauen und durch eine eventuelle niedrige Bettenzahl verunsichert werden“, erklärte ein Sprecher der Kreisverwaltung im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Dazu bestehe jedoch kein Grund. „Alle Patienten werden natürlich in die nächstgelegene geeignete Einrichtung mit freien Kapazitäten gebracht, falls die Betten vor Ort belegt sein sollten.“

66 Intensivbetten im Kreis

Im gesamten Kreis Bergstraße stehen in fünf Krankenhäusern 66 Intensivbetten zur Verfügung, 39 davon sind mit Beatmungsgeräten ausgestattet. Anfang der Woche wurden in diesen Kliniken zehn mit dem Coronavirus infizierte Personen stationär behandelt. Koordiniert wird die Versorgung von Covid-19-Patienten in der Region vom Klinikum Darmstadt. Dieses ist für das Versorgungsgebiet (VG) 6 zuständig. Dazu gehören neben Darmstadt und dem Kreis Bergstraße auch die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Odenwaldkreis und damit 16 Krankenhäuser und Fachkliniken mit zusammen mehreren Tausend Betten. In der Region leben rund eine Million Menschen. Insgesamt ist Hessen in sechs Versorgungsgebiete aufgeteilt.

