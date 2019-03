Kreisligist muss zur Reserve des VfR Mannheim

Viernheim.„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, lautet eine Fußballerweisheit, die auch für die Amateure gilt. Das bedeutet, dass nicht immer der Favorit als Sieger vom Platz geht. Deshalb muss Kreisligist TSV Amicitia Viernheim heute Abend auf der Hut sein, wenn es im Halbfinale des Kreispokals zur Reserve des VfR Mannheim geht. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Beide Teams haben sich durch das Erreichen der Vorschlussrunde schon für den Verbandspokal 2019/20 qualifiziert, kämpfen jetzt aber noch um den Einzug ins Endspiel auf Kreisebene. Im zweiten Halbfinale stehen sich die TSG Rheinau und der FC Germania Friedrichsfeld gegenüber.

Der VfR Mannheim II ist in der A-Klasse Mannheim Staffel I der große Titelfavorit, hinkt derzeit allerdings den Erwartungen etwas hinterher. Die Rasenspieler liegen aktuell auf Platz vier mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer TSV Neckarau, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.

VfR-Coach Giuliano Tondo hat mittlerweile auch einige Akteure im Team, die in der Hinrunde noch in der Verbandsligamannschaft Stammspieler waren. Damit soll die Meisterschaft geholt werden und der Aufstieg in die Kreisliga gelingen. Dass man es mit den Mannschaften dort aufnehmen kann haben die Mannheimer im Pokal schon mehrfach bewiesen. Mit dem MFC Lindenhof (4:2), Phönix Mannheim (5:0), der Spvgg. Wallstadt (5:1) und dem VfB Gartenstadt II (6:3) haben sie nämlich bereits vier Kreisligisten aus dem Pokal geworfen.

Die Blau-Grünen spielen ebenfalls eine starke Saison und sind seit neun Spieltagen ungeschlagen. Diese Serie soll auch im Kreispokal fortgesetzt werden. Auf dem Weg ins Halbfinale wurden die TSG Weinheim II (4:2 nach Verlängerung), der SC 08 Reilingen (7:0), die Spvgg. Ketsch II (5:3) und die TSG Lützelsachsen (5:1) aus dem Wettbewerb geworfen. Jetzt möchten sie natürlich das Finale erreichen und auch Kreispokalsieger werden. JR

