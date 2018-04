Kreuzweg Jesu musikalisch mitverfolgt

Anzeige

Viernheim.„Die mit Tränen säen, werden in Freuden ernten“. So lautete das Motto des diesjährigen Konzerts zum Karfreitag in der evangelischen Auferstehungskirche. Durch die von Martin Luther geprägte Theologie des Kreuzes, die auf dem Weg der Sündenerkenntnis zur Annahme der Erlösungsgnade Christi anleitet, ist der Karfreitag der höchste kirchliche Feiertag für evangelischen Christen. Traditionell wird dieser auch in Viernheim mit einem Konzert in der Auferstehungsgemeinde begangen. Erstmals war dies nun ein reines Bläserkonzert.

Unter der Leitung von Jens Uhlenhoff spielten die 16 Mitglieder des evangelischen Posaunenchors 12 kirchliche und weltliche Musikstücke aus der Zeit von der Renaissance bis zur Neuzeit. Pfarrer Markus Eichler verband die Stücke mit Lesungen aus der Leidensgeschichte Christi von seiner Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zu seiner Kreuzigung. Jens Uhlenhoff trug aber neben der Leitung des Posaunenchors noch durch andere wichtige Arbeit zum Gelingen dieses Konzerts bei.

Stücke umarrangiert

Da selten Musikstücke für reine Blasorchester komponiert werden, mussten einige Stücke von ihm für Blasorchester bearbeitetet und arrangiert werden. Zudem wechselt er bisweilen von der Dirigentenposition ans Vibraphon mit dessen hellen Tönen er den warmem Klang der Blechbläser begleitete und auch eigne Improvisationen spielte. Zum Auftakt erklang die Motette von Heinrich Schütz (1585 bis 1672) „Die in Tränen säen“, welche auch dem ganzen Konzert seien Namen gegeben hat. Beim dritten Stück, dem Kirchenlied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (1657 von Georg Neumark komponiert) begleitete Jens Uhlenhoff seine Blechbläser (acht Trompeten, vier Posaunen, zwei Tuben und zwei Hörner) erstmals mit seinem Vibraphon. Neben der Lesung der Texte durch Pfarrer Eichler verlieh der Gesang dieses Chorals durch die Gemeinde – und weiterer zweier Choräle – dem Konzert quasi den Charakter eines Gottesdienstes. Für Pfarrer Eichler ist der Karfreitag, eine Einladung innezuhalten und sich auf die Leidensgeschichte Jesu einzulassen, wozu auch dieses Konzert animieren sollte – wie er in seiner Lesung hervorhob.