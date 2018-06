Anzeige

Viernheim.Im Jahr 2015 waren 60,5 Millionen Menschen auf der Flucht aus ihren Heimatländern, so viele wie niemals zuvor. Sie verließen ihr Dorf, ihre Stadt, ihre Familien und ihre Heimat – aber warum? Anlässlich der Veranstaltungsreihe „Zusammenhalt in Vielfalt“ berichtet Kibreab Habtemichael, genannt Kebi, bei zwei Vortragsabenden über die Flucht-Ursachen.

Nach einem Abend im Pfarrer-Volk-Haus ist der Äthiopier in der Albertus-Magnus-Schule zu Gast, um den Schülern die Hintergründe der Flüchtlingsbewegung zu erklären. Der studierte Geopolitiker mit Lehrauftrag in Darmstadt kann sich dabei nicht nur auf Untersuchungen und Studien verlassen, sondern vor allem auf eigene Erfahrungen – 2013 kam er als Flüchtling nach Deutschland und nach Viernheim.

Was ist Migration?

Den AMS-Schülern bringt er zunächst den Begriff der Migration näher: wenn man seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft woanders hin verlegt. Das kann der Umzug von einer Stadt in die andere sein oder die Auswanderung in ein anderes Land oder eben die Flucht aus der Heimat. „Jedes Land dieser Erde hat seine eigenen Ursachen, warum jemand es verlassen und fliehen möchte“, betont Kebi. Die Schüler kennen einige Gründe: Krieg, Verfolgung, Naturkatastrophen, Lebensbedingungen. Die Wissenschaft nennt es „Push“-Faktoren, die Menschen aus dem Land drückt. Umgekehrt ziehen die „Pull“-Faktoren die Migranten an. Die Faktoren erläutert der Politikwissenschaftler näher und macht deutlich, dass es wirtschaftliche und berufliche Gründe („In Silicon Valley verdient ein Ingenieur das Vierfache“), klimatische Bedingungen, Kriege und Verfolgung und die Perspektivlosigkeit sind, die Menschen überall auf der Welt aufbrechen lassen in eine neue Heimat.