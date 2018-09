Kriminalität: Räuber bedrohen Angestellte mit Schusswaffe Überfall auf Sonnenstudio

Viernheim.Drei maskierte Räuber drangen am Samstag, gegen 20.10 Uhr, in ein Sonnenstudio in der Karl-Marx-Straße ein und forderten von der allein anwesenden Angestellten Bargeld. Laut Polizei bedrohten die Männer die 18-Jährige mit einer Schusswaffe, weil ihnen der vorgefundene geringe Betrag nicht genügte. Außerdem sei die Frau, die mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war, geschlagen worden. Die Täter

...