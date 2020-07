Krisen besser meistern

Viernheim.Einen Resilienz-Kurs bietet das Familienbildungswerk (Weinheimer Straße 44) ab Dienstag, 1. September, an. Beim Resilienztraining wird die psychische Widerstandskraft trainiert. Durch verschiedene Techniken kommen die Teilnehmer zu der Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen, mit unerwarteten Ereignissen umgehen zu können und eine Krise als Chance zu sehen.

Der Resilienz-Kurs findet an vier Terminen, dienstags von 19.30 bis 21 Uhr, statt. Die Gebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 13.07.2020