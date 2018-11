Kritik an massiven Vorwürfen

Viernheim.Auf die überraschende Ankündigung des Ersten Stadtrats Jens Bolze, dass er nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird, haben sich die Fraktionen der Viernheimer Stadtverordnetenversammlung auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ unterschiedlich geäußert. Hier die Reaktionen:

Bastian Kempf (CDU): „Die Reaktion ist zwar menschlich nachvollziehbar, allerdings scheinen uns weder Form noch Inhalt seines Vortrags mit seinem hohen Amt vereinbar, und mit ein wenig Abstand wird auch Herr Bolze das bestimmt erkennen. Für seinen sicherlich schweren persönlichen Schritt muss man dem Ersten Stadtrat Respekt zollen. Einzelne Fraktionen aber ohne auch nur eine Spur der Selbstreflexion mit derartigen Anschuldigungen zu überziehen, ist ganz bestimmt übers Ziel hinaus geschossen. Für die Zukunft wünschen wir Herrn Bolze alles Gute.“

Daniel Schäfer (SPD): „Diese Rede hat deutlich gemacht, dass die Entscheidung sowohl private als auch politische Gründe hat. Offenbar spielte ein massiv belastendes Verhältnis zu den Fraktionen CDU, UBV und FDP eine gewisse Rolle. Ob es vor diesem Hintergrund sinnvoll war, diese zum Teil sehr persönlichen Vorwürfe im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung auszutauschen, sei dahingestellt. Nach unserer Auffassung sollte die Auseinandersetzung ausschließlich auf der Sachebene erfolgen. Dieser offen ausgetragene Konflikt sollte jedoch auch nicht den Blick darauf verstellen, dass Jens Bolze Hervorragendes geleistet hat. Die SPD-Fraktion bedankt sich schon jetzt bei Jens Bolze für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die verbleibenden Monate seiner Amtszeit viel Erfolg.“

Walter Benz (UBV): „Die UBV nimmt die überraschende Ankündigung mit Respekt zur Kenntnis. Für eine voreilige Kommentierung dieser Entscheidung ohne eingehende Bewertung der zu erwartenden weiteren Entwicklungen haben wir derzeit keine Veranlassung.“

Manfred Winkenbach (Grüne): „Jens Bolze übte sein Amt mit großer Unabhängigkeit und eigenem Gestaltungswillen und Initiative aus; wir hatten jemand, der sich als Externer professionell und teilweise gar akribisch in Detailfragen eingearbeitet hat. Klar hatte er für uns Grüne ein sehr offenes Ohr, dennoch mussten sich alle Parteien gleichermaßen mit seiner Arbeit auseinandersetzen. Auch aus unserer Sicht war einiges dabei, was uns überhaupt nicht gepasst hat. Wir mussten andererseits erleben, mit welch harten Bandagen – und das von Anfang an – mit dem Neuen umgesprungen wurde, den die CDU unverhohlen als Thronräuber darstellte und gar ein völlig reguläres demokratisches Wahlergebnis nicht akzeptierte. Durch die persönliche Erklärung habe ich persönlich mit einiger Überraschung verstehen müssen, wie tief der Frust sitzt. Wir wünschen und hoffen, dass ein Parteibuch nicht das einzige Wahlkriterium für den Nachfolger sein wird.“

Bernhard Kammer (FDP): „Die Entscheidung war absehbar. Man kann sich nach einer solchen Entscheidung souverän aus einem Amt verabschieden, oder auf die Art und Weise, die Herr Bolze gewählt hat. Er hat einzelne Parteien und die Wähler dieser Parteien übel beschimpft, weil sie seine Meinungen nicht teilen und er als Stadtrat Maßnahmen umsetzen muss, die er selbst nicht vertritt. Die FDP wird nicht mehr dazu sagen, als Herrn Bolze einen guten Abschied, eine für ihn passendere zukünftige Tätigkeit und einen guten weiteren Lebensweg zu wünschen.“ su

