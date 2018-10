Kritik an Plakatierung

Viernheim.. „Zwei oder drei übertreiben es“, sagte Bastian Kempf mit Blick auf die große Anzahl an Wahlplakaten im Stadtgebiet. Die CDU-Fraktion regte in der Stadtverordnetenversammlung deshalb die Aufstellung einer Satzung an, die Art und Umfang der Plakatierung im Stadtgebiet – insbesondere zu Wahlkampfzeiten – regelt. In den Plakatierungsrichtlinien der Stadt seien dazu keine Vorgaben gemacht.

„Muss es gleich eine Satzung mit Sanktionsregelung sein?“, fragte Ralf Jünemann (FDP) nach. Vielmehr könne man die vorhandenen Richtlinien diskutieren. Peter Neuß (SPD) gab zu bedenken, dass Plakatierungsrichtlinien oder eine Plakatierungssatzung auch für andere Institutionen oder Vereine gelten. „Es muss nicht an jedes Schild und jeden Baum ein Plakat“, meinte auch Walter Benz (UBV) und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Plakate gewinnen keine Wahl. Das sieht man an uns, wir hatten nur sechs.“ Mehrheitlich sprachen sich die Stadtverordneten dafür aus, die vorhandenen Richtlinien vor allem im Hinblick auf den Umfang der Plakatierung zu überprüfen und eventuell eine neue Satzung zu beraten.

Informiert wurden die Stadtverordneten über den aktuellen Stand zur Teilnahme der Stadt Viernheim am Investitionsprogramm der Hessenkasse. Die Stadt hat fristgerecht den Antrag auf Förderung in Höhe von rund 7 576 000 Euro – bei einem Eigenanteil von knapp 842 000 Euro – gestellt. Diese 8,4 Millionen Euro sollen nach ersten Überlegungen für die Sanierung des Rathauses verwendet werden.

Nach dem Bewilligungsbescheid muss die Kommune bis spätestens 31. Dezember 2021 festlegen, welches Projekt sie finanzieren will. Dabei gilt: Die Abnahme der Maßnahme muss bis 31. Dezember 2024 erfolgen, eine Rathaus-Sanierung müsste also in sechs Jahren komplett abgeschlossen sein. su

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018