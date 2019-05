Kritik wegen zahlreicher Diebstähle

Viernheim.Viele Baustellen, eine hohe Zahl an Diebstählen, ungeahndetes Falschparken und schlechte Radwege: So nehmen die Teilnehmer des Fahrradklimatests die Situation in Viernheim wahr und stellen ihrer Stadt kein gutes Zeugnis aus. Die im vergangenen Jahr bundesweit durchgeführte Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ergab für die Brundtlandstadt einen Notendurchschnitt von 3,86. Das ist eine weitere Verschlechterung gegenüber den Werten von 2016 (3,78) und 2014 (3,70).

Karlsruhe gilt mit der Note 3,15 als fahrradfreundlichste Großstadt mit einer Einwohnerzahl zwischen 200 000 und 500 000. In der Kategorie der Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern, zu der auch Viernheim zählt, kommt Baunatal mit 2,67 auf den besten Wert.

„Die Ergebnisse der Umfrage liefern für uns aufschlussreiche Zahlen, die uns einerseits in unserer Arbeitsweise bestätigen, aber auch Ansporn sind, weiter für die Anliegen der Radfahrer einzutreten“, sagte Andreas Vondung vom ADFC Viernheim bei der Präsentation der Ergebnisse. „Platz 146 unter 311 bewerteten Kommunen unserer Größe kann nicht unser Anspruch sein.“ Viele Anregungen der Fahrradfahrer seien aber auch schon umgesetzt worden, so Vondung.

Die schlechtesten Noten gab es für den Bereich Fahrraddiebstahl (4,7). Der ADFC erklärt dies damit, dass die Angebote zum Diebstahlschutz eher mangelhaft seien. „So gibt es an vielen OEG-Haltestellen nicht genug oder gar keine Anschlussmöglichkeiten, nur der Bahnhof macht da eine Ausnahme. Aber auch an den Schulen fehlen geeignete Abstellplätze“, erklärte Günter Aufdermauer. Der ADFC habe der Stadt deshalb bereits Verbesserungsvorschläge gemacht. An bestimmten Stellen kann sich Aufdermauer auch eine Kameraüberwachung vorstellen, um potenzielle Diebe abzuschrecken.

Experten fordern mehr Kontrollen

Aufgrund der Umfrageergebnisse wünschen sich die Ehrenamtlichen mehr Kontrollen durch Ordnungshüter im Bereich des ruhenden Verkehrs. Positiv bewertet wurde dagegen die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Fahrrad, dass man in Viernheim recht zügig vorankommt, und die Öffnung der Einbahnstraßen in Gegenrichtung.

Per Fragebogen konnten die Teilnehmer wieder bewerten, wie gut beispielsweise Radwege im Winter geräumt werden oder ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die Ergebnisse sollen Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen Rückmeldungen zur Situation der Radfahrer in der Kommune sowie Hinweise für etwaige Verbesserungen geben.

170 000 Bürger haben sich 2018 an der Umfrage beteiligt, das sind 40 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Es wurden 683 Städte und Gemeinden bewertet, 2016 waren es 539 Kommunen. Die Benotungen insgesamt bezeichnet der ADFC als „alarmierend“. Die Beurteilung der Fahrradfreundlichkeit insgesamt sank von 3,81 im Jahr 2016 auf 3,93. Auch das Sicherheitsgefühl hat sich laut Umfrage auf 4,16 verschlechtert. 81 Prozent der Befragten insgesamt möchten getrennt vom Autoverkehr Fahrrad fahren, bei den Frauen sind es sogar 86 Prozent.

„Absolut positiv ist, dass wir als ADFC in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden“, teilte Günter Aufdermauer mit. „Deshalb gibt es auch immer wieder Anfragen und Anregungen, die wir gerne in den Verkehrsausschuss der Stadt einbringen.“ JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.06.2019