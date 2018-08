Anzeige

Viernheim.145 Pizzen an einem Tag und mehr als 40 Brotlaibe in einem Durchgang backen? Kein Problem für das „Vernemer Back-Team“. Seit fast zwölf Jahren befeuert der Verein im Garten des Heimatmuseums bei Events einen Südtiroler Ofen – denn der garantiert knuspriges Brot und uriges Aroma.

Kennengelernt haben sich die Mitglieder des Bäckerteams beim Kegelclub (KC) Bäckerblume – in diesem Verein spielen hauptsächlich Bäcker- und Konditormeister. Hans-Jürgen Unger, Team-Manager der Event-Bäcker, der hauptberuflich lange in einem ganz anderen Berufsfeld bei einem großen Unternehmen arbeitete, half schon während seiner Schulzeit etwa acht Jahre im Bäcker- und Konditorladen. Dort erlernte er das Handwerk, welches ihn bis heute fasziniert. „Ich war schon damals sehr begabt mit den Händen, ich liebe dieses Handwerk, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, beim Formen von Marzipan-Figuren“, erzählt er. „Ein toller Beruf ist das, dachte ich mir oft.“ Beim Bäcker-Team kann er ehrenamtlich dieser Leidenschaft bis heute nachgehen.

Ausgeklügelter Backvorgang

„Damit der Geschmack stimmt, darf die Backstätte nur mit Buchenholz befeuert werden“, berichtet Unger über die Herstellung der Laibe. „Einen Tag vor dem Brotmachen muss der Ofen vorgeheizt werden“, führt er aus. Sonst reiße der Ofen aufgrund des schnellen Temperaturanstiegs ein. Ein Steinofen sei nicht einfach zu bedienen. Über die Jahre hinweg habe man Lehrgeld bezahlt, so Unger. Besonders wichtig sind Ober- und Unterhitze. Ist die Oberhitze zu schwach, fehlt dem Brot die appetitliche Farbe und es „springt nicht schön auf“. Ist die Unterhitze zu stark eingestellt, gibt’s einen schwarzen Boden. Mittlerweile backen die Männer bei etwa 280 Grad Oberhitze und 240 Grad Unterhitze. Und das genau eineinviertel Stunden lang. „Diese Kombination ergibt super Brote“, erklärt der Back-Begeisterte. „Das Brot ist ein Unikat“, sagt Unger, der mit seinen sieben Kollegen ehrenamtlich für die Attraktion sorgt.