KSC-Jugend freut sich über Wanderpokal

Viernheim.Die Jugendfußballabteilung des TSV Amicitia veranstaltete zum 13. Mal den über die Region hinaus bekannten Dato-Winter-Cup für E-Junioren in der Waldsporthalle. Der Sieger des Hauptturniers am Ende eines langen Fußballwochenendes hieß Karlsruher SC, der den großen Wanderpokal in die Höhe stemmen durfte. Die KSC-Jungs führten im Endspiel gegen Titelverteidiger 1899 Hoffenheim nach einem frühen Tor mit 1:0, doch die Führung musste hart verteidigt werden. Erst Sekunden vor Schluss machten die Karlsruher alles klar und entschied mit dem 2:0 das Finale für sich.

Zehn Mannschaften qualifiziert

Am Hauptturnier des Dato-Cups waren zehn Mannschaften, die weit über die Region hinaus einen guten Namen haben, nach Viernheim gekommen. Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt, SV Elversberg, TSG Hoffenheim, FSV Mainz 05, SV Waldhof Mannheim und SV Sandhausen waren wie die E1 des TSV Amicitia gesetzt. Der VFL Kurpfalz Neckarau und VFB Unterliederbach qualifizierten sich als Sieger des Vortagsturniers für die Endrunde. Angeführt von den E1-Junioren des TSV Amicitia zogen die Mannschaften feierlich in die Halle ein. Damit bewegten sich die Nachwuchskicker unter anderem auf den Spuren von Timo Werner – der Nationalspieler nahm als E-Jugendlicher mit dem VfB Stuttgart am Dato-Cup teil.

Nach der offiziellen Begrüßung ging es endlich rund, mit 20 teils spannenden und hochklassigen Spielen in der Vorrunde. In Gruppe A setzte sich der KSC knapp als Gruppensieger vor dem punktgleichen Qualifikanten aus Neckarau durch. In Gruppe B blieb 1899 Hoffenheim ohne Niederlage und schaffte vor FSV Mainz 05 den Sprung ins Halbfinale. Die E1 des TSV Amicitia konnte mit den hochkarätigen Gästen nicht Schritt halten und musste sich in der Endabrechnung mit Rang zehn begnügen.

In den Halbfinalspielen setzte sich der KSC mit 3:1 gegen Mainz durch, Hoffenheim brauchte das Neunmeterschießen gegen Neckarau zum Finaleinzug. Die Mannheimer Jungs mussten sich dann auch im Spiel um Platz drei vom Punkt geschlagen geben, Mainz belegte wie im Vorjahr den dritten Rang. Nach dem spannenden Finale mit zwei tollen Treffern durften die KSC-Spieler den großen Wanderpokal aus den Händen von Ralf Schmitt – Namensgeber, Sponsor und Abteilungsleiter – entgegennehmen. Die Trophäe des besten Torschützen ging an die Eintracht aus Frankfurt, Alexander Staff erzielte sieben Tore im Turnierverlauf.

Freie Plätze ausgespielt

Vor dem Hauptturnier gab es einen weiteren Tag, der ganz im Zeichen des Hallenfußballs stand. An dem versuchten zwölf hoch motivierte Mannschaften, zwei freie Plätze für den Dato-Cup auszuspielen. Mit dabei waren auch drei E-Junioren-Mannschaften des TSV Amicitia, die aber den Sprung in die Entscheidungsspiele verpassten. Dagegen konnte sich das Mädchenteam der badischen Stützpunkte wie im Vorjahr für die Entscheidungsspiele qualifizieren und scheiterte knapp an den Nachwuchsfußballern aus Neckarau. Unterliederbach setzte sich gegen den JFV Ganerb durch.

Der Nachmittag gehörte den F-Junioren – zwölf Mannschaften waren in der Waldsporthalle, um in einem Spielfest dem runden Leder mit Feuereifer, aber ohne Erfolgsdruck, nachzujagen. Denn die Ergebnisse waren wie immer in dieser Altersklasse zweitrangig. Trotzdem wurden die gelungenen Spielzüge und die tollen Tore lautstark bejubelt. Der TSV Amicitia nahm mit seinen vier Jungs-Mannschaften an diesem Spielfest teil und mit einer Mädchenmannschaft – und die jungen Nachwuchsfußballerinnen schlugen sich mehr als achtbar. Bei allen drei Siegerehrungen galt es auch, denen Dank zu sagen, die zum Gelingen dieser beiden Fußballtage beigetragen hatten – Hallenwarten, Schiedsrichtern, Eltern und Helfern, Trainern und Betreuern, der Organisations- und Turnierleitung um Heike und Markus Hofmann sowie Christoph Wunderle und vor allem allen Kindern, die für das tolle Fußball-Wochenende gesorgt hatten. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019