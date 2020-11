Kübel sollen Autos bremsen

Eine dichtere Bepflanzung und Holzplanken sollen künftig die Sicht von der Straße Am Stockfeld über das Rondell in die Theodor-Heuss-Allee einschränken. Ordnungsamt und Anwohner hoffen, dass Autofahrer dadurch künftig langsamer in dem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs sein werden.