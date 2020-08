Viernheim.. Nach der coronabedingten Pause lädt Hannes-Bräu in der Einsteinstraße am Freitag, 21. August, 19 Uhr, wieder zu einem Konzert ein. Zum Auftakt treten die Poker Kings in der Probierstube auf. Weitere Veranstaltungen sollen folgen. „Ich bin froh, dass wir wieder öffnen und den Gästen unser frisch gebrautes Bier und tolle Live-Musik bieten können“, sagt Inhaber Uwe Kleinhans.

Seit fast

...