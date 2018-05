Anzeige

Viernheim.. Eine Malwerkstatt, in der die Teilnehmer ihre ganz persönlichen „Seelenbretter“ gestalten können, bietet das Familienbildungswerk (FBW) am Samstag, 9. Juni, 10 bis 18 Uhr, an. „Seelenbretter“ nennt die Künstlerin Bali Tollak die gut zwei Meter hohen, in leuchtenden Farben bemalten Holzstücke. Sie stehen in der Tradition der Totenbretter im Bayerischen Wald. Die Künstler gehen den Fragen „Wer bin ich?“, „Wer will ich sein?“ nach und verzieren das Holz mit farbenfroher Symbolik, Texten, Zitaten und Sprüchen. Die Leitung übernehmen Andrea Marschall-Schneider und Hilde Brinkmann. Die Gebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su