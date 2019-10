Künstler beweisen Fingerspitzengefühl

4 Fotos ansehen Ihr großes musikalisches Können zeigen bei den Viernheimer Gitarrentagen Julia Nagele (l.o.), Jule Malischke und Stephan Bormann (l.u.), Dave Goodman sowie Stephanie Neigel. © chaiselongue

Viernheim.Die Gitarrentage sind mittlerweile eine Institution in Viernheim: Zum siebten Mal hat der Verein Chaiselongue – Kunst und Soziales namhafte Musiker für hochkarätige Konzerte verpflichten können. Vom 25. bis 27. Oktober sind Jule Malischke und Stephan Bormann, Jules, das Stephanie Neigel Trio und Dave Goodman zu Gast im Treff im Bahnhof.

Elke Frank-Neumann und Helmut Neumann stellen die vier Veranstaltungen der 7. Gitarrentage vor. Unterstützt wird die Reihe von der Volksbank Darmstadt-Südhessen. „Wir fördern solche Veranstaltungen immer gern“, betont Udo Lange. Dem Marktbereichsleiter Bergstraße ist es bei der Unterstützung wichtig, dass neben der Kultur auch die Bildung nicht zu kurz kommt. „Die Gitarrentage fließen auch in den Unterricht der Gitarrenklassen an der Friedrich-Fröbel-Schule ein“, sagt Helmut Neumann.

Neben drei Konzerten mit herausragenden Gitarristen hat Chaiselongue noch eine weitere Veranstaltung organisiert – einen Workshop mit Julia Nagele. Die studierte Musikerin geht in dem zweistündigen Seminar der Frage nach, wie man sich oder andere Sänger interessant und abwechslungsreich an der Gitarre begleitet und wie dabei die Stimme funktioniert.

Den Auftakt zu den 7. Gitarrentagen macht aber das Duo Jule Malischke und Stephan Bormann mit Songs aus dem Album „Whatever May Happen“. Jule Malischke hat klassische Gitarre in Augsburg studiert und ist derzeit in der Masterklasse für akustische Gitarre (Jazz, Rock, Pop) an der Carl-Maria-von-Weber-Musikhochschule in Dresden. Gleichzeitig unterrichtet sie als Lehrbeauftragte für Gitarre. Stephan Bormann zählt zu den vielseitigsten deutschen Gitarristen mit langjähriger Erfahrung. Seit 1994 leitet er eine Hauptfachklasse an der Hochschule für Musik in Dresden und ist dort Professor für Gitarre im Bereich Jazz, Rock, Pop. Einen Ausschnitt aus ihrem gemeinsamen Album präsentieren die Musiker bei ihrem Gastspiel am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, in Viernheim.

Einen Tag später, am Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, kommt das Stephanie Neigel Trio in den alten Bahnhof. „Damit erfüllen wir auch den regionalen Charakter, denn die Sängerin kommt aus Mannheim“, betont Neumann. Stephanie Neigel wird begleitet von Daniel Stelter an der Gitarre und Tommy Baldu am Schlagzeug. Nach ihrem Workshop mit Viernheimer Musikern tritt auch Julia Nagele vor großem Publikum auf. Im Vorprogramm bringt sie als Sängerin Jules einige Songs aus ihrem Album „Greenbird“ zu Gehör.

Irisch-keltische Klänge

„Ein Blueser fehlt noch“, kündigt Neumann einen international bedeutenden Musiker an. Am Sonntag, 27. Oktober, 11 Uhr, spielt Dave Goodman im TiB. Der Kanadier begann im Alter von zwölf Jahren mit dem Gitarrespielen. Schließlich studierte er Musik in Vancouver, heute lebt er in Hamburg. In seiner facettenreichen Musik sind die frühen musikalischen Einflüsse ebenso hörbar wie anglo-amerikanische und irisch-keltische Klänge. Goodmans Gesangsstimme beeindruckt bei den Songs, die sehr persönlich sind und sein Leben widerspiegeln.

