Künstler öffnet sein Atelier

Viernheim.. Neue und ältere Werke präsentiert der Viernheimer Künstler Kurt Adam Arnold am Samstag, 21. September, 16 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 22. September, 15 bis 19 Uhr, in seinen Werkräumen (Illertstraße 11). Dazu gibt es Live-Musik, Snacks und verschiedene Getränke.

Am Samstag spielt ab 19 Uhr Mudcat. Das Duo besteht aus Miriam J. Burkardt und Christian Wirth aus dem Raum Mannheim. Die beiden Musiker treten schon seit Jahren mit verschiedenen Bands in ganz Deutschland auf. Neben Folk sind Lieder aus dem Pop-, Rock-, Country-Bereich, aber auch Klezmer-Musik und Jazz zu hören. Die beiden Musiker zeichnen sich durch den Einsatz vielfältiger Instrumente wie Geige, Gitarre, die irische Laute Bouzouki und die Rahmentrommel Bodhrán aus. Mit Klassikern der 80er Jahre bis hin zu modernen Liedern will das Duo das Publikum zum Mitsingen einladen.

Einblicke in sein Atelier gewährt Arnold auch am Sonntag. Serviert werden dann Kaffee aus Eritrea, frisch vor Ort geröstet und auf traditionelle Art zubereitet, sowie Kuchen und andere Getränke. red

Info: Weitere Informationen unter kurt-adam-arnold.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019