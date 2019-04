Künstlerinnen gestalten gemeinsame Werkschau

Viernheim.„Abstrakte Malerei trifft auf Figuratives“: So beschreibt der Kunstverein Viernheim die Ausstellung der beiden Künstlerinnen Karin Kopka-Musch und Johanna Schwarz mit dem Titel „Da ist kein Beruhigendes da“ ein.

Der stellvertretende Vorsitzende Claus Bunte eröffnete die Vernissage. Er freue sich darüber, dass der Kunstverein nun Ort der Premiere der Zusammenarbeit der außergewöhnlichen Künstlerinnen ist. Er wünschte sich, dass die Phantasie der Besucher durch die surrealen Welten der beiden angeregt werde: „Frauen geben Rätsel auf“ – so sein Resümee.

Die Einführung in das Werk gab der Berliner Kunstwissenschaftler und Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität, Till-Julian Huss: Bei beiden Frauen greife das Konzept des traditionellen Atelierkünstlers nicht; man könne von einer Entgrenzung der traditionellen Gattungsbegriffe wie Malerei oder Bildhauerei sprechen. Eher handele es sich um Installationen oder bei den Video-Projektion von Kopka-Musch auch um Performance. Die Heidelbergerin Karin Kopka-Musch lebte und arbeitete extra für diese Ausstellung zwei Wochen im Kunsthaus, wo sie die Räumlichkeiten wie etwa in ihrer Wandarbeit „Horizontale Grenzbereicherung“ mit in ihre Werke einbezog. Sie nahm Räume, Ecken und Kanten farbenfroh in Beschlag.

Ein Kennzeichen der Skulpturen der Essener Künstlerin und Kuratorin Johanna Schwarz sind prothesenhaften Erweiterungen von Körpern und sogenannte „Aneignungen“. Oftmals benutzt sie auf Flohmärkten erstandene Gegenstände als Ausgangspunkt. Charakteristisch ist auch die künstlerische Gestaltung des Sockels ihrer Objekte, der meist Bestandteil des Kunstwerks ist.

Idee einer Zusammenarbeit

Nachdem schon Kopka-Musch in den Räumen des Kunstvereins gewirkt hatte, zog Schwarz mit ihren Objekten ein und beide Künstlerinnen arrangierten Objekte und Bildimpressionen in Abstimmung miteinander.

Wie Schwarz berichtete, entstand die Idee einer gemeinsamen Ausstellung schon vor fünf Jahren, als sie Kopka-Musch in ihrem Atelier in Münster besuchte. „Da wir beide an der Kunstakademie Münster studiert hatten, gab es da schon Berührungspunkte“. Sie fand ihre Arbeiten sehr interessant und wollte beide künstlerischen Positionen zusammenführen.

Zum Schluss seiner Ausführungen ging Kunstwissenschaftler Till-Julian Huss nochmals auf den Titel der Ausstellung ein. Widersprüche zwischen den beiden künstlerischen Ansätzen müssten zugelassen werden. Man könne keine Einheit erstreben oder voraussetzen. „Was wäre, wenn wir nur das Beruhigende hätten?“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019