Anzeige

Viernheim.. Die Aktiven des Eis- und Rollsportclubs (ERC) Viernheim können in dieser Saison auf der gerade sanierten Bahn im Familiensportpark West trainieren und sind entsprechend gut in Form. Am morgigen Samstag, 12. Mai, stehen nun die Vereinsmeisterschaften auf dem Programm, bei denen Sportler aller Altersklassen ihr Können zeigen. Die Verantwortlichen hoffen auf gutes Wetter, sonst müssen die Wettbewerbe in die Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule verlegt werden.

Um 11 Uhr wird die Veranstaltung eröffnet. Gleich nach der Begrüßung beginnen die Wettkämpfe der einzelnen Klassen mit der Kür-Disziplin. Die jüngsten Läuferinnen (Jahrgänge 2010 bis 2012) sind dabei ebenso am Start wie die erfolgreichen Sportlerinnen der Leistungsschiene. Die Siegerehrung mit dem großen Finale ist gegen 17 Uhr vorgesehen. „Danach wird den Kindern noch freies Laufen angeboten“, erklärt ERC-Vorsitzende Annett Koscielny. Auf die Mitglieder und Zuschauer wartet ein gemütliches Beisammensein. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. JR