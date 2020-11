Viernheim.Der Freundeskreis Yaa Soma veranstaltet von Freitag, 20. November, bis Sonntag, 22. November, einen Weihnachtsmarkt in der Steinstraße 21. Wegen der Corona-Bestimmungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch unter 0176/56 96 83 41 bei Wencke Stülpner oder per E-Mail an yaasoma@gmx.de. In der Scheune gibt es selbst gefertigte Dekoartikel, Karten und Geschenke, im Köstlichkeiten-Pavillon Marmelade, Kräutersalz, Sirup, Chutney, Plätzchen und Kuchen. Corona-bedingt gibt es keinen Ausschank. Jedoch wird Kürbissuppe in Gläsern angeboten. Daneben gibt es „Glühwein ohne Alkohol“ aus burkinischem Bissap. Im grünen Pavillon werden Weihnachtsgestecke, Tür- und Adventskränze angeboten. Der Erlös kommt Schulprojekten in Burkina Faso zugute. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.11.2020