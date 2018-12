Kultur besser kennenlernen

Viernheim.Die Wanderungen des Ski-Clubs im Winterhalbjahr werden stets sorgfältig geplant und führen immer zu besonders interessanten Zielen in der Region. Bei diesen Wanderungen geht es nicht darum, in einer bestimmten Zeit eine möglichst lange Wanderstrecke zurückzulegen. Für den Verlauf solcher Wanderungen ist es wichtig, dass man Eindrücke von Land und Leuten, von Geschichte und Kultur und von der Schönheit der Landschaft vermittelt bekommt.

Deshalb sollte auch die letzte Wanderung im Jahresprogramm zu einem besonderen Ziel führen. Wie immer, so wurde aus Gründen des Umweltbewusstseins auf die Autos verzichtet und mit Bahn und Bus zum Ausgangspunkt der Wanderung nach Laudenbach gefahren. Über den Weinlagen beginnen dort die bunten Hänge des Odenwalds, der auch in dieser Zeit ohne Schnee besonderen Reiz hat.

Von den Waldwegen, die zu den Odenwälder Höhen führen, hat man an bestimmten Aussichtspunkten ein herrliches Panorama über die Bergstraße und das Ried hinweg bis in die Pfalz. Diese Überraschung erlebten auch die Viernheimer Wanderer, die sich hier auf einem Pilgerweg befanden, denn die Gruppe erreichte den Wald-Altar der Wallfahrtsstätte „Kreuzberg“ hoch über Hemsbach.

Ein Altar mitten im Wald – das war für die meisten eine große Überraschung. Doch man entdeckte noch mehr sakrale Besonderheiten, denn auf einem Pfad abseits des Altars sah man, gekennzeichnet durch Bilder, den Leidensweg Christi. Die Wallfahrten beginnen sowohl in Hemsbach als auch in Laudenbach. Immer sind es Wander- und Pilgerwege, die vorbei am „Großen Köpfchen“ und an Kreiswald zu der Juhöhe führen. Bei idealen Einkehrmöglichkeiten machten die Juhöhe zu einem beliebten Wandertreff.

Nach der Rast wechselte die Viernheimer Wandergruppe die Gemarkung und kam zunächst in den Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen und danach zur letzten Station dieser interessanten Schleife nach Sonderbach. Mit dem Bus erreichte man Heppenheim, um dann mit Bahn und OEG wieder nach Viernheim zu kommen. Dieses seltsame Mosaik einer Wanderung mit ständig wechselnden Eindrücken entwarf Georg Broos, der die Tour entlang der hessisch-badischen Landesgrenze leitete. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018