Kultur und Natur Südtirols genossen

Viernheim.Die Mitglieder des Jahrgangs 1938/39 haben derzeit viel zu feiern, stehen doch zahlreiche 80. Geburtstage ins Haus. Gemeinsam angestoßen haben sie nun bei ihrer Jubiläumsreise, die sie für knapp eine Woche nach Südtirol führte. Meran hatten die Jahrgangsangehörigen schon vor zehn Jahren besucht, jetzt wiederholten sie die Tour. Wie schon damals war das Hotel Adria das Ziel, dessen Gastlichkeit und exzellente Küche den Viernheimern noch in bester Erinnerung war.

Auf der Anreise genossen die Ausflügler traditionell den mitgebrachten Schinken und selbst gebackenen Kuchen. Damit waren die 51 reiselustigen Viernheimer bestens gestärkt für das bevorstehende Programm, das der Jahrgangsvorsitzende Werner Bergmann mit seinem Team ausgearbeitet hatte.

Es begann mit dem Besuch der Trauttmansdorffer Gärten oberhalb Merans. Auf zwölf Hektar werden über 80 terrassenförmig angelegte Gartenlandschaften präsentiert. Reben wachsen dort ebenso wie Lotosblumen im Seerosenteich oder elegante Zypressen und Blütenpflanzen unterschiedlicher Herkunft. Gekrönt werden die Gärten von einem Schloss, das die österreichische Kaiserin Sissi bei ihren Ferienaufenthalten bewohnte. Dank ihrer Majestät avancierte Meran zum Südbalkon der Donaumonarchie.

Was wäre Südtirol ohne seinen Wein. Um den Rebensaft näher kennenzulernen und alles über spezifische Anbau-Methoden zu erfahren, besuchte die Gruppe das Schloss Rametz. Dort wartete ein Südtiroler Winzer auf die Gäste, der den Viernheimern sein umfangreiches Wissen auf humorvolle Weise präsentierte. Anschließend genossen die Jahrgangsmitglieder den Wein der Region. Am darauffolgenden Tag ging es in die alte Bischofsstadt Brixen im Eisacktal. Die Gemeinde wird von ihrem Dom dominiert, einem barocken Prachtbau, ausgestattet mit verschiedenfarbigen Marmorarten und prachtvollen Schnitzereien.

Faszinierende Fresken

An den Dombau schließt sich ein gotischer Kreuzgang an, dessen Arkaden mit der sogenannten „Armenbibel“ bemalt sind. Es handelt sich um Fresken in leuchtenden Farben, die Szenen aus dem alten und neuen Testament zeigen. Besonders spektakulär ist das Bildnis eines Elefanten, das der Maler in Unkenntnis der wahren Gestalt als Pferd mit großen Ohren und „Trompetennase“ zeichnete.

Nach den Besichtigungen der Kulturdenkmäler stand die Natur im Mittelpunkt. An Wolkenstein vorbei ging es auf der Sella-Passstraße zum Grödner Joch auf 2121 Metern Höhe. Die Straße mit ihren vielen Spitzkehren verlangte dem Busfahrer sein ganzes Können ab. Bei bester Fernsicht grüßten die Felstürme von Sella und Langkofel sowie das Massiv der Marmolada mit dem schneebedeckten Gletscher. Überwältigt von so viel Schönheit stimmte die Gruppe spontan das Lied „Großer Gott wir loben dich“ an.

Am Tag darauf folgte nach dem Besuch des Frauenmuseums in Meran ein weiterer Höhepunkt der Reise, die Besichtigung des spätgotischen Schnitzaltars des aus Landsberg am Lech stammenden Künstlers Hans Schnatterpeck in der Pfarrkirche zu Niederlana. Mit 14 Metern Höhe und sieben Metern Breite ist er einer der größten Flügelaltäre des gesamten Alpenraumes. Abgerundet wurde der Tag mit einem Glas Vernatsch oder einem Eisbecher am Ufer des Kalterer Sees. Am Abschlusstag stand die Südtiroler Hauptstadt Bozen im Mittelpunkt des Programms. Erste Station war das Standbild des Minnesängers Walther von der Vogelweide vor dem Dom mit seiner filigranen Turmspitze. Danach ging es ins Archäologische Museum, wo die berühmte Gletschermumie „Ötzi“ ausgestellt ist. Die Geschichte des „Mannes aus dem Eis“, der vor zirka 5300 Jahren ums Leben kam, ist spannend wie ein Krimi und die Forschungen sind auch viele Jahre nach dem Fund noch nicht abgeschlossen.

Bozen hat aber noch viel mehr zu bieten. Es gibt zahlreiche Kirchen und Klöster, die zum Besuch einladen, den pittoresken Obstmarkt, attraktive Geschäfte und die Laubengassen mit ihren in Pastellfarben leuchtenden Häusern. Darüber hinaus zeichnet sich die Stadt durch die bemalten Fassaden, schmucke Erker, Kopfsteinpflaster sowie zahlreiche Restaurants und Bars aus, die zum Verweilen einladen. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019