Kundenansturm bleibt aus

Viernheim.Keine langen Schlangen auf den Zufahrtsstraßen, kein langes Suchen nach einem freien Parkplatz – am Dreikönigstag ist das Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) problemlos zu erreichen und ermöglicht den vielen Kunden ein entspanntes Einkaufen. Der 6. Januar, in Baden-Württemberg ein Feiertag, sorgte früher bisweilen für Verkehrschaos rund um das Einkaufszentrum. Die 3800 Parkplätze um das Center und im Parkhaus reichen am Montag aber absolut aus für die Kunden aus Mannheim, Weinheim, Heidelberg oder auch Karlsruhe und Mosbach.

Um die Mittagszeit stellen auch Melanie I. von Feuer und Flamme und der Elferrat des Clubs der Gemütlichen die Autos auf dem Parkdeck ab. Allerdings kommt die Viernheimer Stadtprinzessin nicht zum Shoppen. „Wir haben Hunger“, sagt Melanie I. lachend. Nach ersten offiziellen Terminen am Vormittag stärken sich die Narren beim neu eröffneten Currywurst-Stand im RNZ.

Nicht nur die Restaurants, Bistros und Imbisse sind am Dreikönigstag gut besucht, auch die Läden und Shops freuen sich über viel Kundschaft. Allerdings herrscht nicht das Gedränge in Geschäften und in der Ladenstraße, wie es vor Jahren noch der Fall war, oder wie es an Allerheiligen noch ist. Er gilt nach wie vor als umsatzstärkster Tag des Jahres im Viernheimer Einkaufszentrum.

„An den 1. November kommen wir nicht ran, aber wir sind sehr zufrieden“, zieht Centermanager Patrick Steidl am Abend ein positives Fazit. Die Bilanz der Händler, mit denen er gesprochen habe, sei durchweg gut ausgefallen: „Man kann den 6. Januar wie einen guten Samstag bewerten.“ Ein Anreiz für die Kunden sei gewesen, dass die meisten Händler zurzeit mit großen Preisreduzierungen und Rabattaktionen locken. Bei Schuhen, Kleidung oder Schmuck kann man das eine oder andere Schnäppchen machen. Ein weiterer Anziehungspunkt für die Kunden ist eine besondere Tombola in der Mitte des Centers. Die Stiftung „Stars4Kids – Profifußballer helfen Kindern“ hat Fußball-Fanartikel als Preise aufgebaut. Von weitem locken die Trikots von Bayern München, Borussia Dortmund oder 1899 Hoffenheim die Kunden an. „Unser Stand ist die ganze Zeit voll“, ist Martin Schäfer, geschäftsführendes Vorstandmitglied der Stiftung, mehr als zufrieden mit dem Andrang an der Lostrommel.

Glücklicher Gewinner

Das Besondere: Bei der Tombola gibt es keine Nieten, schon ab einem Punkt können sich die Gewinner aus Mützen, Schals, Hosen, T-Shirts oder Bällen ihren Favoriten aussuchen. Oder man hat noch mehr Glück: „Ein Joker, freie Auswahl, herzlichen Glückwunsch“, sagt Martin Schäfer und überreicht ein neues Trikot an einen glücklichen Gewinner. Und nicht nur der kann sich freuen: Der Erlös der Tombola kommt weltweiten Kinderhilfsprojekten zugute.

Der Feiertag wirkt sich auf die Geschäfte in der Innenstadt nur bedingt aus. Die Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ verzeichnet nicht mehr Einkäufer als sonst. Und die Kunden kommen auch nicht unbedingt aus Baden-Württemberg. „Viele Viernheimer, die heute frei haben, sind vorbeigekommen“, berichtet Alexandra Kohm-Killat. Das Geschäft habe in den ersten Tagen nach Weihnachten richtig geboomt. „Da werden die Gutscheine eingelöst“, so die Buchhändlerin.

Einen „Dreikönigsboom“ hat auch Christine Bugert nicht festgestellt. „Wir hatten heute viel Laufkundschaft, so wie immer“, sagt die Inhaberin von „Christine b. – Mode und mehr“. Es seien aber kaum Kunden gezielt in den Laden gekommen. Überrascht hat das Christine Bugert aber nicht: „Der 6. Januar ist nicht mehr so ein ausgesprochener Einkaufstag wie früher, dazu gibt es übers Jahr verteilt zu viele Einkaufsmöglichkeiten.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.01.2020