Anzeige

Viernheim.Eine „Mahnwache gegen die Zustände in deutschen Schlachthöfen“ will ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen am kommenden Samstag, 10. März, in der Nähe der Lammschlachterei Baumann abhalten. Michael Ehlers, der als Sprecher dieses Zusammenschlusses fungiert, berichtet, dass diese Kundgebung von 9 bis 12 Uhr stattfinden soll.

Hervorgegangen ist dieses Vorhaben einerseits aus der Veranstaltung „Ein Licht der Hoffnung“: Deutschlandweit werden mehrmals jährlich friedliche Mahnwachen vor Schlachthöfen organisiert. Weil der Mannheimer Schlachthof im Fleischversorgungszentrum seit einem halben Jahr geschlossen ist, habe sich die Gruppe für die Aktion auf einen der letzten Schlachthöfe in der Region geeinigt. Die Veranstalter werfen Baumann vor, Tiere vor der Schlachtung nicht gut zu behandeln. Der Unternehmenschef möchte hierzu keinen Kommentar abgeben.

Das Kreisveterinäramt erklärte, dass es im vergangenen Jahr eine Beschwerde über den Zustand einzelner Tiere gegeben habe, die am Schlachthof auf einer Weide grasten. „Dies wurde vom Veterinäramt umgehend geprüft, der Verdacht erhärtete sich jedoch nicht“, so die Pressestelle des Kreises. Die Schlachterei unterliege auch ansonsten den Kontrollen des Veterinäramtes, das die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in diesem Bereich überwacht. Die „Mahnwache gegen die Zustände in Schlachthöfen“ sei ein Ausdruck der Meinungsfreiheit. Auch das Ordnungsamt der Stadt und die Polizei seien informiert, erklärte der stellvertretende Amtsleiter Martin Bosold.