Viernheim.Die Arbeiten der beiden Künstlerinnen können kaum unterschiedlicher sein. So scheint es eine Spezialität von Fritz Stier, dem Leiter des Viernheimer Kunstvereins bei Doppelausstellungen zu sein, möglichst unterschiedliche Stilrichtungen in der Kunst zu vereinen. Dies ist ihm auch bei der Ausstellung „Pigment und Plastik“ gelungen.

Die Objektkünstlerin Patricia Kranz, wohnhaft in Sachsen-Anhalt, formt fantasievolle Raumobjekte aus Plastiktüten und Plastikfolien, während die Mannheimer Künstlerin Annette Zobel gemalte, einfarbige Flächen zueinander in Beziehung setzt. Neben der persönlichen Gemeinsamkeit, dass sie miteinander befreundet sind und in Mainz an der Kunstakademie studiert haben, lassen sich auch künstlerische und im sozialen Engagement begründete, Gemeinsamkeiten finden. Dies legte der Kunsthistoriker Dietmar Schuth bei seiner Einführung in die Ausstellung dem Publikum dar. Fritz Stier brachte bei seiner Begrüßung seine Freude zum Ausdruck, dass diese Ausstellung von dem künstlerischen Multifunktionalist Schuth eröffnet wurde. Schuth ist promovierter Kunsthistoriker und künstlerischer Leiter der Kunstvereine in Schwetzingen und Worms. Zudem betreibt er sein eigenes Privatmuseum in Schwetzingen, das ganz der Farbe Blau gewidmet ist.

Die Ausstellung "Pigment und Plastik" im Kunsthaus Viernheim ist noch bis zum 30. Juni zu besichtigen. Jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Verpackung aus dem Handel

Bei Patricia Kranz legte er ihre Technik dar. Hauptmaterial sind handelsübliche Plastiktüten, die sie in Bahnen zerschneidet. Das so entstandene Netzwerk wird dann mit Heißluft angeschmolzen und mit ausgefeilten Wickeltechniken verformt. Oftmals werden daran auch Gegenstände wie Holzstücke oder Steine abgeformt.