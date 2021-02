Kunst im Zeichen der Nachhaltigkeit

Viernheim.„Corona-Kunst“ nennt Ingrid Schäfer-Kott die Werke, die sie vom 11. bis zum 18. Februar beim Ausstellungsprojekt „Artbox“ im Schaufenster des Kunsthauses zeigen wird. Während sie früher vor allem Bilder schuf, beschäftigt sie sich während der Pandemie verstärkt mit Alltagsobjekten, denen sie durch Gips und Farbe eine neue Gestalt gibt. Dazu gehören zum Beispiel Stühle, die die Viernheimer Künstlerin auf dem Sperrmüll gefunden hat. Im Sinne der Nachhaltigkeit erhalte „Schrott“ so durch „Upcycling“ einen neuen Zweck. Daneben werden in der Artbox unter anderem Postkarten zu sehen sein. Unser Foto entstand in Schäfer-Kotts Atelier. fhm (Bild: Schäfer-Kott)

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.02.2021