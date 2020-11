Kunsthaus geschlossen

Viernheim.Aufgrund der verschärften Corona-Bestimmungen ist das Kunsthaus bis voraussichtlich Ende November geschlossen. Darauf macht der Viernheimer Kunstverein aufmerksam. Im Dezember sei die Ausstellung „Point of View“ von Ute Lindner wieder zugänglich.

Einblicke in die Ausstellung soll bis dahin die Internetseite kunsthaus-viernheim.de bieten. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen einen Teil der Exponate ins Schaufenster geräumt. „In illuminierten Schaukästen, die mit Fotoarbeiten bestückt sind, setzt sich die Berliner Künstlerin Ute Lindner mit der urbanen Situation in unmittelbarer Umgebung des Kunsthauses auseinander und konfrontiert diese mit Aufnahmen aus Bosnien“, so die Mitteilung. Zu sehen seien Häuser, die noch vom Balkankrieg spürbar gezeichnet seien. red

