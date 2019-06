„Kunstmacher“ am Werk

viernheim.Simay Yenilmez ist voll des Lobes für die zehn Schüler der Albert-Schweitzer-Schule (ASS), die bei ihrem Kunstprojekt mitgemacht haben. Die Jugendlichen hätten sich in mehrfacher Hinsicht weiterentwickelt und ein „höheres Selbstbewusstsein“ erlangt. „Sie wurden selbstständiger, entfalteten ihre Kreativität und verbesserten ihre sozialen Kompetenzen. Zudem haben sie fremde Kulturen kennengelernt“, sagte Yenilmez bei der Ausstellungseröffnung in der ASS.

Simay Yenilmez lebt in Viernheim und studiert Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der evangelischen Hochschule Darmstadt. Seit Februar absolviert sie ein praktisches Studiensemester an der Albert-Schweitzer-Schule. Das Projekt „Kunstmacher“ bot sie gemeinsam mit Annette Ottersen und Kezia Belz von der städtischen Jugendförderung an, die an vier Tagen in der Woche die Ganztagsbetreuung an der Schule organisieren.

Immer donnerstags in der achten und neunten Stunde trafen sich die zehn Schüler aus den Klassen drei bis zehn, um ihrer künstlerischen Fantasie freien Lauf zu lassen. Doch bevor die Schüler unter dem Motto „Fantasiewelten“ ihre Lieblingsbilder malen durften, war eine zwar spielerische, aber intensive Lernphase angesagt.

In Ergänzung zu ihrem regulären Kunstunterricht eigneten sich die jungen Künstler verschiedene Maltechniken an und beschäftigten sich mit der Farbenlehre. Mit Hilfe von Bleistiften und Buntstiften, Schwämmen, Schatten-, Hand- und Schnurtechniken bis hin zum „Action painting“, bei dem die Farben mit einem Röhrchen auf die Leinwand gepustet werden, entstanden faszinierende Bilder.

Schon in dieser Phase halfen sich die Schüler der verschiedenen Klassenstufen gegenseitig, so dass viele neue Freundschaften entstanden. Gleichzeitig konnten sie sich konzentriert ihrer Arbeit widmen. Als die Schüler die neuen Techniken beherrschten, setzten sie sich mit ihren Träumen und Fantasien auseinander: Dem elfjährigen Merthan kam dabei eine „verkehrte“ Welt in den Sinn, bei der Straßen und Häuser auf dem Kopf stehen. Nico, zwölf Jahre, dachte an einen Vulkan, der Süßigkeiten und Tiere aus seinem Krater in die Luft wirbelt. „Viele Bilder finde ich ganz toll, sie könnten auch in einer richtigen Kunstausstellung hängen“, schwärmte Annette Ottersen, die zusammen mit Tobias Mandel die Jugendförderung an der Albert-Schweitzer-Schule repräsentiert.

Wandfüllender Willkommensgruß

Zum Abschluss des „Kunstmacher“-Kurses malten alle Schüler ein neues Bild für den Eingangsbereich der Schule. Das wandfüllende Bild heißt „Willkommen“. Es zeigt eine von Insekten umschwärmte Blumenwiese, die von den langen Strahlen der Sonne berührt wird. In 13 Sprachen ist der Willkommensgruß in den azurblauen Himmel geschrieben, so dass sich alle Menschen gleich am Eingang in der Albert-Schweitzer-Schule willkommen fühlen.

Simay Yenilmez, die schon fleißig an ihrem Bericht für die Uni schreibt, hat das Projekt viel Spaß gemacht. Sie sei stolz auf die Teilnehmer ihres Projektes. „Sie können nun sagen: Ich habe es selbst gemacht und mir gefällt es.“ Sie hofft, auch nach Abschluss ihrers Studiums mit der Albert-Schweitzer-Schule zusammenarbeiten zu können, da sie nun auch in Teilzeit bei der städtischen Jugendförderung angestellt ist: „Es wäre schön, wenn wir nächstes Jahr wieder eine Ausstellung machen könnten.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.06.2019