Die Verantwortlichen der Abteilungen warfen in ihren Berichten einen Blick zurück auf das vergangene Jahr. Sportlicher Höhepunkt war der Aufstieg der ersten Mannschaft in die A-Klasse. Der Saisonverlauf mit Änderungen auf dem Trainerposten konnte die Verantwortlichen dagegen nicht zufriedenstellen. Unzufriedenheit herrscht auch in der Jugendabteilung, in der nur die jüngeren Jahrgänge vertreten sind. Deshalb will Jugendleiter Francesco Ferraraccio langfristig mehr junge Kicker in den Familiensportpark locken. Ein Kunstrasenplatz wäre daher hilfreich. Mindestens ebenso wichtig sind qualifizierte Übungsleiter für die Nachwuchsteams. Derzeit nehmen vier Jugendtrainer an einer Ausbildung zur C-Lizenz in der Sportschule Schöneck teil.

Relativ wenig Zeit nahmen die Vorstandswahlen in Anspruch. Erster Vorsitzender Thorsten Grün, Zweiter Vorsitzender Denis Treichel, Kassenwartin Heike Kiss und Geschäftsführerin Alexandra Rühle wurden einstimmig für zwei weitere Jahre wiedergewählt.

Die vom Vorstand angestrebte Erhöhung der Beiträge um zehn Euro jährlich war den SG-Mitgliedern angesichts der zu erwartenden Kosten nicht hoch genug. Letztlich sprachen sie sich für eine Anhebung um 15 Euro aus. „Das ist natürlich noch besser als unser Antrag, für den Kunstrasen werden die Mehreinnahmen aber nicht reichen“, stellte SG-Chef Thorsten Grün abschließend fest. JR

