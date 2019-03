Kurpfälzer tragen „’s Herz uff de Zung“

Viernheim.„Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben.“ Diesen Satz von Oscar Wilde hat das Lampertheimer Schlappschnuut-Theater zu seinem Wahlspruch gemacht. Am Samstag, 18. Mai, 20 Uhr, wird das Ensemble auf Einladung des Stemm- und Ringclubs (SRC) zum dritten Mal in Viernheim zu Gast sein. Unter dem Titel „’s Herz uff de Zung“ präsentiert es im Bürgerhaus einen Mundartabend auf Kurpfälzisch.

Die Gruppe, die aus den Schauspielern Ulrike Lotterhoß und Peter Gutschalk sowie Horst Lotterhoß (Technik und Werbung) und Manuela Platz (Organisation und Management) besteht, setzt auf Boulevard-Stücke und Kabarett. Stammhaus des Kleinkunst-Ensembles ist das Lampertheimer Gasthaus „Zur Krone“. Sein Debüt in Vierheim gab das Theater im Jahr 2017 mit der Beziehungskomödie „Candlelight und Liebestöter“ im Eventhouse „Pigeon“. Ein Jahr später wurde die Kriminalkomödie „Wiwa Los Wegas“ im Bürgerhaus aufgeführt. Laut Peter Gutschalk war das Ensemble im vergangenen Jahr von der Größe des Bürgerhauses beeindruckt, da er und seine Kollegen intimere Spielstätten gewohnt seien. Bei der Aufführung seien die Akteure und das Publikum eng zusammengerückt. „Die Viernheimer haben sehr schön mitgemacht, und so freuen wir uns auf eine weitere Vorstellung im Bürgerhaus.“ Auch Ulrike Lotterhoß hat gute Erinnerungen an die jüngste Aufführung in Viernheim: „Die Gastfreundschaft war sehr herzlich, und es gab viele fleißige Helfer.“

Die Truppe fährt immer zweigleisig: Neben ihren Boulevard-Stücken bietet sie auch Mundart-Kabarett wie beim aktuellen Programm „’s Herz uff de Zung“. Erzählt werden reale Begebenheiten in kurpfälzischer „Muddasprooch“. Das Programm ist dabei nicht statisch, sondern wird fortlaufend mit neuen Ereignissen und Entwicklungen angereichert. „Es ist ehrliche und reale, handgemachte Kleinkunst, die wir dem Publikum vermitteln wollen. Auf jeden Fall macht uns das Erfinden und das Spielen großen Spaß“, betont Peter Gutschalk. Den Kontakt zum Schlappschnuut-Theater hat SRC-Geschäftsführer Peter Beringer hergestellt. Er und Gutschalk sind Arbeitskollegen. Ziel der Aufführung sei es, den sportlichen Aktivitäten der Ringer ein kulturelles Programm hinzuzufügen. kos

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019