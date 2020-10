Kurs informiert über PC-Programme

Viernheim.Wie man mit den MS Office-Programmen Word, Excel und Outlook umgeht, lehrt ein Kurs der Volkshochschule ab Dienstag, 27. Oktober. Gezeigt wird dabei laut einer Pressemitteilung unter anderem, wie man diese Programme sinnvoll im Büro einsetzt und Daten zwischen ihnen austauscht. Der Kurs unter der Leitung von Uwe Borstorff findet an fünf Dienstagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr, in Raum 6 des Bürgerhauses statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 108 Euro. Ein Grundwissen in Windows und Word ist laut Pressemitteilung erforderlich. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus und unter Telefon 06204/98 84 02 an. red

