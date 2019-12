Kurs lehrt meditatives Yoga

Viernheim.Das Familienbildungswerk (FBW) bietet am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 13 Uhr einen Kurs Yin Yoga an. Dabei handelt es sich um eine meditative Yogapraxis, die durch langes Halten des Asanas nicht nur Muskelgewebe, sondern auch die Faszien trainiert. Dieses lange, entspannte Verweilen in den Stellungen mit Konzentration auf die Atmung wirkt sich laut FBW beruhigend auf das Nervensystem aus. Referentin ist Diana Weber. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldungen nimmt das FBW unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

