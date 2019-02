Kurs vor Kommunion

Viernheim.„Weil glauben lebendig macht: Ein Weg zu Taufe und Firmung für Erwachsene“, so nennt sich der Kurs, den der katholische Stadtverband Viernheim für das Dekanat Bergstraße West anbietet. Der Kurs ist offen für alle, die sich auf die Taufe oder Firmung vorbereiten möchten. Am Ende des Kurses steht die Taufe beziehungsweise Firmung am 1. Juni durch Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt.

Ein Infoabend findet am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr im Familienbildungswerk statt. Ansprechpartner für den Kurs sind Gemeindereferentin Angela Eckart und Dorothea Busalt sowie Religionslehrer Peter Lachs-Helbig. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06204/60 11 541, E-Mail an dbusalt@sankt-himi.de oder Telefon 06204/788 44, E-Mail an Angela.Eckart@Pfarrei-JohannesXXIII.de. red

