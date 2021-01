Kurs zur Babymassage

Viernheim.Ein neuer Babymassagekurs des Familienbildungswerks (FBW) beginnt am Mittwoch, 27. Januar, als Online-Angebot. Der Kurs umfasst vier Termine, die jeweils von 12 bis 13 Uhr dauern. Er richtet sich an Eltern von Säuglingen im Alter zwischen zehn Wochen und sechs Monaten. Hebamme Nicole Hofmann zeigt, wie man Kinder streichelt und massiert. Indische Babymassage nach Leboyer und andere Massageformen sind nach Angaben des FBW zum Beispiel hilfreich bei Blähungen oder Schlafproblemen. Die Teilnahme kostet 26 Euro. Die Anmeldung ist unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder auf der Homepage familienbildungswerk.de möglich. su

