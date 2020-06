Kurse gehen weiter

Viernheim.Nach der coronabedingten Pause beginnen die Johanniter wieder mit der Erste-Hilfe-Ausbildung. Die Folgen der Pandemie haben nach Angaben des Regionalverbandes Bergstraße-Pfalz allerdings Auswirkungen auf die Teilnehmerzahl, Ausstattung der Räume sowie die Lehrinhalte.

„Zunächst muss gewährleistet sein, dass sich die Teilnehmenden in einer geschützten Lernumgebung aufhalten“, betont Manuela Köchle, Leiterin der Breitenausbildung bei den Viernheimer Johannitern. „Wir sorgen in unseren Räumen für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wie die Abstandswahrung durch eine verringerte Teilnehmerzahl und intensivierte Desinfektion.“ Bei Kursen für Ersthelfer in Betrieben oder geschlossenen Gruppen seien die Rahmenbedingungen im Voraus individuell festzulegen. Das bedeute zwar mehr Aufwand in der Vorbereitung, dieser sei allerdings zum Schutz der Teilnehmer unerlässlich, sagt Manuela Köchle.

An die veränderten Rahmenbedingungen angepasst haben die Johanniter auch die Vermittlung des Unterrichtsstoffs. Dies gelte etwa für die Atemspende bei einer Reanimation. Die Buchung der einzelnen Kurse ist ab sofort auf der Internetseite der Johanniter möglich. red

