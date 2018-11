Kursstart mit Ausflug in die Kletterhalle

Viernheim.PIT steht für „Prävention im Team“ und ist ein landesweites Projekt in Hessen zur Gewaltprävention. Das Team der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) besteht aus Silvia Köglmeier, der Kontaktbeamtin der Polizei an der ASS, der Sozialpädagogin Sabine Ruth, Leitung Stadtjugendförderung Viernheim, und Silke Rothermel, Lehrerin der ASS.

Das Projekt ist für Schüler der siebten Klasse konzipiert, wobei an der Schule auch Acht-, Neunt- und Zehntklässler teilnehmen, die das Projekt bisher nicht absolviert haben. Es findet immer ein Schuljahr lang statt. In diesem Schuljahr nehmen neun Schüler an dem Projekt teil.

Es gibt circa sieben Projekttage pro Schuljahr, die im Treff im Bahnhof (T.i.B.) der Stadt Viernheim stattfinden. Begonnen wird jedes Mal mit einem gemeinsamen Frühstück. Die Kosten hierfür trägt die Stadtjugendförderung Viernheim. Danach wird an den jeweiligen Tagesthemen auf vielfältige Weise, wie zum Beispiel in Form von Rollenspielen, gearbeitet. Anhand unterschiedlicher Sozialformen und Medien sollen situationsbedingt richtige Verhaltensweisen eingeübt werden.

Der erste Termin in diesem Schuljahr hat mit einem Ausflug in die Kletterhalle Bensheim begonnen, damit sich die Gruppe zusammenfindet und gemeinsam als Team zusammenwächst. Die ASS hat rückblickend in den letzten Jahren vielfältige positive Erfahrungen sammeln können und arbeitet gerne weiter mit diesem Team an dem Projekt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018