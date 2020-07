Kurzer Saisonstart für Tennisspieler

Viernheim.Nach nur zwei Spieltagen gehen die Tennisteams in eine sechswöchige Sommerpause. In der Gruppenliga fand das zweite Spiel der Damen I zu Hause gegen den TV Hausen statt. Für Viernheim spielten Lisa Giang, Sabrina Lehr, Laura Beck, Sibel Jöst, Christina Haas und Maresa Rothermel. Im Einzel konnte nur Haas gewinnen, Jöst und Rothermel verloren ihr Einzel knapp im Match-Tiebreak. Das Doppel Lehr/Rothermel holte einen Punkt. Am Ende stand es 2:7 für die starken Gegner aus Hausen.

Das zweite Spiel der Herren I in der Gruppenliga gegen den TUS Griesheim ging aufgrund von Verletzungen einiger Spieler kampflos verloren. Auch das zweite Spiel gegen BW Bensheim ging mit 1:8 für den Gegner aus. Den Punkt für Viernheim holte das Doppel Pedro Peno-Garna/Werner Büchner. Ihre Einzel verloren knapp Martin Koch und Leonhard Unfried. Das erste Spiel gegen Egelsbach wurde knapp mit 5:4 verloren.

In der Verbandsliga konnten die Herren 60 um Mannschaftsführer Klaus die Niederlage gegen den starken Gegner aus TEC Darmstadt nicht abwenden. Lediglich Peter Dürr kam in einem hochklassigen Match zu einem Ehrenpunkt. Außerdem spielten Klaus Gernhardt, Joachim Hubig, Klaus Mein, Karl-Heinz Popp und Wilfried Keinarth. Die Herren 70 gewannen am zweiten Spieltag gegen den TV Oberhöch-stadt mit 4:2. Siegreich für Viernheim waren Klaus Gernhardt, Werner Weidner und die Doppel Klaus Gernhardt/Rudolf Kuschner und Werner Weidner/Wolf Dietrich. Im Einzel verlor Rudolf Kuschner denkbar knapp im Match-Tiebreak mit 4:10. Das dritte Spiel gegen den TV Buschlag II gewannen die Herren mit 5:1.

Mit einer Niederlage beendeten die Damen II in der Bezirksoberliga den ersten Spieltag gegen den TC Biblis II. Adriana Adler gewann ihr Einzel und holte damit einen Punkt für Viernheim. Maxime Beck und Danice Schautzki verloren ihr Einzel knapp im Match-Tiebreak. Am Ende stand es 5:1 für den TC Biblis II.

Zu Gast in Fürth

Matchpraxis und Spielerfahrung sind die vorrangigen Ziele der Damen 30 II in der Bezirksliga A. Das Team um Mannschaftsführerin Tanja Krieger konnte im ersten Spiel zu Hause gegen Michelstadt ein Unentschieden erkämpfen. Das zweite Spiel auswärts gegen den BC Fürth endete mit 5:1 für das Heimteam aus Fürth. Kathrin Lammer an Platz 1 holte in ihrem Einzel den Ehrenpunkt für die Damen 30 II. Außerdem spielten Tanja Krieger, Alicja Asenko, Nadine Cornitzius, im Doppel kam Larissa Irsch zum Einsatz.

Die Herren III in der Bezirksliga A starteten mit einer Auswärtsniederlage gegen den TC Groß-Zimmern II. Das zweite Spiel fand zu Hause gegen den TC Heppenheim statt. Daniel Fritz und Roman Ackermann gewannen ihr Einzel. Im Doppel gewannen Daniel Fritz/Tobias Oha. Insgesamt verlor Viernheim mit 3:6 gegen den TC Heppenheim II.

Ergebnisse: Kreisliga A gemischtgemischt U10 (4er) Gr. 125: TC Viernheim-MSG Rimbach/Fürth/Grasellenbach 5:1; Kreisliga A Juniorinnen U12 (4er) Gr. 082: MSG Ober-Ramstadt/Rück. Rossdorf-TC Viernheim 2:4; Kreisliga A Juniorinnen U14 (4er) Gr. 087: TC Viernheim-TC Lampertheim 5:1; Bezirksliga A Juniorinnen U18 (4er) Gr. 090: TC Viernheim-SV Darmstadt-Eberstadt 4:2; Kreisliga A Junioren U10 (4er) Gr.096: MSG TUS Griesheim/SVS Griesheim-TC Viernheim 2:4; Kreisliga A Junioren U12 (4er) Gr. 101: TC Viernheim-MSG TC Lampertheim/TC Hüttenfeld 5:1; Bezirksliga A Junioren U14 (4er) Gr. 106: TC Viernheim-TC Erzhausen 6:0; Kreisliga A Junioren U14 II (4er) Gr.109: TC Viernheim-MSG Fürth/Lautertal/Rimbach 5:1; Bezirksoberliga Junioren U18 (4er) Gr. 112: BW Bensheim-TC Viernheim 5:1; Bezirksliga A Junioren U18 II (4er) Gr. 114: BG Dieburg II-TC Viernheim 6:0. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.07.2020