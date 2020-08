Kutsche steckt fest

Viernheim.Eine Kutsche ist am frühen Mittwochnachmittag von der Straße abgekommen und im Wald steckengeblieben. Wie Lucas Haas, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, auf Anfrage berichtete, ereignete sich der Unfall in der Verlängerung des Lampertheimer Wegs. Als der Alarm gegen 13.20 Uhr einging, hieß es zunächst, eine Person sei unter einem Fahrzeug eingeklemmt. Deswegen rückte die Feuerwehr mit einem Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Auch ein Rettungswagen, ein Notarzt und eine Polizeistreife waren vor Ort.

„Dort hat sich dann aber herausgestellt, dass weder die Fahrerin noch das Zugpferd verletzt worden war“, so Haas. Allerdings habe das Tier etwas beruhigt werden müssen. Es war wegen eines Astes auf der Straße ausgebrochen und hatte die Kutsche in ein Gebüsch gezogen, so dass das Gespann nicht mehr von der Stelle kam. Das Fahrzeug war bei dem Unfall aber nicht umgekippt. „Wir haben die Kutsche dann wieder herausgezogen. Der Einsatz hat nur etwa 20 Minuten gedauert“, berichtete Haas. fhm

