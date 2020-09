Ladendiebin erwischt

Viernheim.Ein Ladendetektiv hat am Mittwochnachmittag im Rhein-Neckar-Zentrum eine mutmaßliche Diebin gestellt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachtete der Mann die 52-Jährige dabei, wie sie Kleidungsstücke in ihre Handtasche packte und anschließend an der Kasse vorbeiging, ohne zu Bezahlen. Der Mitarbeiter hielt die Frau auf und verständigte die Polizei. Die Tasche war präpariert, um die Diebstahlsicherung des Geschäfts zu umgehen. Insgesamt 14 Artikel im Gesamtwert von rund 450 Euro wurden bei der 52-Jährigen sichergestellt. Sie kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie 300 Euro Sicherheitsleistung aufbringen. Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls muss sie sich nun in einem Verfahren verantworten. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020