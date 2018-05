Anzeige

Besonders interessiert waren die Teilnehmer an der Aufgabenstellung der neuen parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesfinanzminister. In dieser Funktion sieht sich Christine Lambrecht an einer Schnittstelle, da sie praktisch ein Scharnier zwischen Parlament und Regierung ist, weil sie beiden angehört. „Im Parlament und den Ausschüssen für das Bundesfinanzministerium Rede und Antwort zu stehen oder den Minister bei Terminen und Konferenzen zu vertreten, gehört unter anderem zu meinen Aufgaben“, so Lambrecht.

Auch Grundsätzliches kam in der Diskussion zur Sprache. Lambrecht wurde gefragt, was der Rat der Politikerin an junge Menschen sei. „Wenn Menschen einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen, informieren Sie sich! Hinterfragen Sie und lassen Sie sich nicht blenden. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, wir müssen auch die Grautöne und Schattierungen sehen. Über Politik schimpfen kann jeder, aber nur die wenigsten sind tatsächlich bereit, sich aktiv einzumischen“, so Lambrecht abschließend. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.05.2018